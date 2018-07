Tecnologia faz F-1 viver recorde de resistência

É pouco provável que hoje, depois das 52 voltas no desafiador circuito de Silverstone, os 24 pilotos que iniciarem o GP da Grã-Bretanha recebam a bandeirada, como na prova de Valência, dia 26. Recorde histórico de resistência. Nunca nos mais de 60 anos da Fórmula 1 os carros foram tão confiáveis. "Incrível, eles não quebram mais", diz Jarno Trulli, da Lotus, do alto de suas quase 15 temporadas e 243 GPs.

Em 1972, o Brasil conquistou com Emerson Fittipaldi o primeiro título mundial. Naquele ano, o campeonato teve 12 etapas e média de 25,4 carros por prova. Impressionantes 14,7 não se classificaram por corrida, também na média, o que significa que 58% dos pilotos que largaram não completaram 90% das voltas das corridas, exigência para se classificar na Fórmula 1.

Se essa média fosse transportada para o GP da Grã-Bretanha, hoje, cujo número de carros no grid, 24, é quase o mesmo de 1972, nada menos de 14 pilotos não completariam 47 voltas da corrida de Silverstone, ou 90% das 52 voltas da prova, como exige o regulamento para considerar um piloto classificado.

Em Valência, há duas semanas, os 24 que largaram não só se classificaram como receberam a bandeirada, o que é ainda mais complexo.

Tomando como exemplo a temporada passada, ao final de 19 etapas, apenas 24% dos pilotos não se classificaram, na média. É bem diferente dos 58% de 1972. A pergunta que merece ser respondida é: por qual razão os carros não quebram mais?

Adrian Newey trabalha como projetista-chefe desde 1988, quando concebeu os carros da March. Depois transferiu-se para Williams, McLaren e, desde 2005, assina os carros da Red Bull. Foi campeão em todas.

"Quando comecei, desenhávamos tudo na mão. E nossa capacidade de entender as tensões a que os componentes estavam submetidos eram limitadas", relembra. "Nos últimos tempos passamos a desenhar as peças utilizando programas de computador. Eles permitem simular seu uso com precisão. Conhecemos as tensões que vão agir nelas e realizamos simulações bem realistas", diz Newey.

Além de ser possível conhecer com precisão o esforço de cada componente, a maior parte dos sistemas do carro passou a ser monitorada dinamicamente. "Por qual razão os motores giram 18 mil rotações por minuto e quase não vemos mais quebras? Porque acompanhamos seu funcionamento em detalhes. A eletrônica revolucionou nossa forma de pensar", explica Steve Nielsen, diretor esportivo da Renault. "Hoje, a telemetria nos informa tudo que precisamos saber enquanto o carro está na pista."

Outra revolução que ajuda a explicar o avanço na resistência dos carros, além das áreas de projeto e monitoramento, é o conhecimento de novos materiais. "A Nasa desenvolve pesquisa e nos indica o que existe disponível para atender às características que necessitamos", explica Gary Anderson, ex-projetista da Jordan, Stewart e Jaguar.

Materiais como a fibra de carbono, kevlar e nomex reúnem baixo peso com elevada resistência, perfeitos para a F-1, além de ligas metálicas à base de alumínio e tungstênio. O próprio regulamento contribui para haver menos quebras ao exigir motores que resistam a três GPs e câmbio, a cinco.