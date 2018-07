Tecnologia perde espaço para o fôlego

As provas de natação da Olimpíada de Londres deverão ter importantes diferenciais em relação à edição de 2008, em Pequim. Os Jogos da China foram marcados pelas oito medalhas de ouro de Michael Phelps, muitos recordes mundiais e o boom dos maiôs tecnológicos, que se tornaram protagonistas quando o assunto era a luta pelo lugar mais alto do pódio. Em 2012, Phelps deve dividir atenções com outros nadadores, os recordes serão bem mais difíceis de alcançar e os maiôs ainda estarão lá, mas com o status de assessório.

As roupas desenvolvidas em laboratório começaram a ser utilizadas nos Jogos de Sydney/2000 e chegaram ao ápice do desenvolvimento em Pequim, colocando a atletas e dirigentes a seguinte pergunta: as medalhas e os inúmeros recordes mundiais na China seriam definidos pelo talento dos atletas ou pela eficiência de seus respectivos materiais esportivos?

Na tentativa de evitar privilégios, a Federação Internacional de Natação (Fina) estabeleceu que só seriam aprovados para uso no Cubo D'Água os maiôs que fossem oferecidos a todos os competidores. Só não estabeleceu quando. Assim, as equipes dos Estados Unidos e Austrália competiram com maiôs especialmente desenvolvidos para eles enquanto os outros nadadores ficaram horas na fila dias antes da competição em busca do material dos adversários, sem nenhuma adaptação de biótipo. Muitos recordes mundiais foram batidos e, até hoje, existe a dificuldade em mensurar qual foi o papel do atleta e qual o do maiô em tais feitos.

A questão, que já era polêmica, virou briga de vez a partir do momento que fornecedoras de equipamentos esportivos para surfe entraram disputa pelo mercado, adaptando suas roupas de neoprene às necessidades da piscina. Foi quando a Fina resolveu intervir de forma mais firme na questão. Em 2009, durante o Campeonato Mundial, ficou estabelecido que, a partir do ano seguinte, índices de flutuabilidade e impermeabilidade dos maiôs seriam medidos e a área de cobertura do corpo, limitada.

Os especialistas iniciaram a temporada de 2010 prevendo que os recordes obtidos com a ajuda dos maiôs demorariam, em média, uma década para serem superados. Só não contavam com o talento do norte-americano Ryan Lochte, que este ano já estabeleceu nova marca mundial dos 200 m medley no Mundial de Xangai. Londres vai responder se este foi um episódio isolado ou se a natação vai continuar progredindo a braçadas largas nesta década.