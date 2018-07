Teddy Riner sofre lesão e deixa treinos em Saquarema

Melhor judoca da atualidade, o heptacampeão mundial Teddy Riner abandonou o camping de treinamento que começou terça-feira, em Saquarema, no litoral do Rio. O francês sentiu uma lesão no cotovelo logo no segundo dia das atividades e resolveu voltar para Paris. Ele até tentou treinar nesta quinta-feira, mas não conseguiu.

"O judoca explicou que a causa da saída repentina e não programada foi uma lesão no cotovelo sentida durante as atividades de quarta-feira. Preocupado em recuperar-se o quanto antes, ele preferiu voltar a Paris já nesta quinta-feira para dar início ao tratamento da lesão", explicou a Confederação Brasileira de Judô.

Riner participa regularmente de poucas competições na temporada: apenas o Mundial, o Grand Slam de Paris (França) e o Campeonato Europeu. Por isso, a chance de se testar contra o melhor do mundo é rara para Rafael Silva, seu principal adversário, que também está em Saquarema.

O camping de treinamento, realizado na sede da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), reúne cerca de 200 atletas, de 12 países, entre eles 22 judocas ranqueados entre os três primeiros do mundo de suas respectivas categorias.