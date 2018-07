Teixeira pode ficar sem aposentadoria Ricardo Teixeira pode ter o dinheiro da aposentadoria na Fifa bloqueado por conta da investigação do caso ISL - é suspeito de ter recebido suborno. Isso porque a entidade ten bloqueado dinheiro da aposentadoria de dirigentes que renunciam por conta de escândalos de corrupção e deve fazer o mesmo com Teixeira, até o fim das investigações. Ele teria direito a receber pensão por 17 anos a partir de 2013. Em média, a aposentadoria é de cerca de US$ 35 mil por ano./ J.C.