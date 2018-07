Teixeira renuncia ao Comitê Executivo da Fifa

Em carta ao presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Nicolás Leoz, o ex-chefe do futebol brasileiro atribui a decisão a "motivo particular" e enaltece seu papel ao longo desses 18 anos.

"Trabalhei com determinação para defender os interesses do futebol no nosso continente e elevar cada vez mais o futebol no contexto internacional."

Foi a Conmebol que indicou Teixeira para ocupar o posto. Desde que deixou a CBF e o COL, ele já tinha decidido sair da Fifa. Agora, fica livre de investigações, promovidas pela Fifa, a respeito de sua eventual participação num escândalo que envolveu uma empresa de marketing da Suíça, nos anos 90.

Com relações rompidas com o presidente da Fifa, Joseph Blatter, Teixeira não enviou cópia do documento para o dirigente. O ex-presidente da CBF está em Miami com a mulher e a filha mais nova. Ele pode vir ao Rio nos próximos dias para visitar o ex-sogro, João Havelange, internado em estado grave num hospital da zona sul do Rio.

Marin em Brasília. O presidente da CBF, José Maria Marin, vai se encontrar amanhã com deputados integrantes da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados. Na reunião, será questionado sobre Lei Geral da Copa, calendário do futebol brasileiro e de suas ideias para incrementar Timemania.

Também amanhã, parlamentares da comissão vão ouvir em audiência o ministro Valmir Campelo, do Tribunal de Contas da União. Na pauta, o último relatório do TCU sobre as obras da Copa do Mundo e a maneira de fiscalizá-las.