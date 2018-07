Telê muda estilo do time em 86 e amarga nova eliminação Telê exilou-se no mundo árabe, onde os petrodólares o consolaram pela tristeza da queda na Espanha. A CBF recorreu a Evaristo de Macedo e Edu Antunes, mas reconvocou o Mestre, em 1985, quando a situação apertou nas Eliminatórias. Telê voltou, obteve a vaga e ganhou outra chance no México, em 1986. A lição de quatro anos antes serviu para moldar a seleção, então menos técnica e mais aguerrida, com a entrada de novatos, como o zagueiro Júlio César, o lateral Branco, os volantes Elzo e Alemão, o meia Valdo, o atacante Muller.