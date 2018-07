Teliana alcança maior vitória da carreira Teliana Pereira, número 1 do Brasil e 156 do mundo, derrotou a francesa Alize Cornet, 36.ª colocada, no Torneio de Bogotá. A brasileira venceu uma das favoritas ao título por 2 sets 1, com parciais 7/5, 6/7 (2/7) e 6/2.