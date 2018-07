Teliana Pereira joga chave principal de Roma pela primeira vez na carreira

Melhor brasileira colocada no ranking mundial do tênis feminino, Teliana Pereira faz, nesta segunda-feira, o seu primeiro jogo pela chave principal do Torneio de Roma, tradicional WTA Premier na Itália. Atual 89.ª do mundo, ela jogou o qualifying em 2014, mas perdeu na estreia.

Na primeira rodada, Teliana Pereira encara a alemã Annika Beck, 40.ª colocada no ranking da WTA. Neste sábado, a brasileira mostrou confiança e prometeu treinar duro nos dois dias antes da estreia.

"A gente se enfrentou há duas semanas e nos conhecemos muito bem. Tenho uns dias para me preparar ainda, mas estou treinando bem e espero fazer um bom jogo. Aqui, nestes torneios, não tem nada fácil", disse Teliana Pereira, que ganhou da alemã no Torneio de Rabat (Marrocos), também no saibro, por 6/3 e 6/1.

As duas tenistas se enfrentaram no ano passado em duas ocasiões. No WTA de Bad Gastein, na Áustria, a brasileira foi derrotada por desistência. Uma semana depois, Teliana Pereira venceu a mesma Beck na final em Florianópolis por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 4/6 e 6/1 -, conquistando o seu segundo título na carreira. Elas também jogaram em 2011, no ITF de Grado, com vitória brasileira por 6/2 e 6/2.