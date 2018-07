Temor por protestos contra governo fez Nike adiar lançamento de camisa da seleção

O evento de lançamento dos novos uniformes da seleção brasileira foi cancelado devido ao clima político no País e por receio de protestos, nesta quinta-feira, no Rio. Os materiais esportivos seriam lançados pela Nike em um campo de futebol no Aterro do Flamengo, na zona sul da cidade, às 9h30, como chegou a ser divulgado.

O local, porém, é aberto e ficaria vulnerável à ação de manifestantes. A camisa amarela da seleção foi adotada pelos manifestantes anti-Dilma e anti-PT nos últimos dias.

Ao anunciar o cancelamento, a assessoria de imprensa do evento informou que as novas camisas que serão usadas pelos atletas da seleção serão conhecidas ainda nesta quinta, o que acabou ocorrendo no início da tarde.

No entanto, a apresentação oficial dos uniformes ocorrerá somente em um evento internacional da Nike realizado em Nova Iorque. Após o cancelamento do evento de apresentação que estava marcado para esta quinta, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou as novas camisas da seleção nesta quinta por meio de seu site oficial.

A estreia do novo uniforme já tem data marcada. A seleção brasileira entrará em campo no dia 25 de março para enfrentar o Uruguai, na Arena Pernambuco, com o novo uniforme neste confronto válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.