Tempo de estaduais

No que se refere aos defeitos, já foi falado - e escrito, televisado, radiodifundido, internetado - milhares de vezes que os estaduais são longos demais e inchados demais, o que atrapalha a preparação das grandes equipes para competições bem mais importantes, como a Copa Libertadores, a Copa do Brasil e o próprio Brasileirão. O amigo leitor também está cansado de acompanhar seus cronistas favoritos gastando parágrafos e mais parágrafos para alertar a todos que esses torneios, bem no início da temporada, não servem de parâmetro para avaliar as reais chances de cada clube no resto do ano. Quantos campeões estaduais não acabam rebaixados, ficamos repetindo, a cada novo verão.

As coisas boas dos estaduais também são permanentemente ressaltadas, como a gostosa rivalidade local e a simpática participação de clubes de bairro ou de cidades do interior, cujos nomes nos remetem à infância.

Em função de tudo isso, o que posso dizer, algo que não seja tão batido, sobre os mais antigos campeonatos em disputa no País? Bem, em primeiro lugar, recomendo ao fã de futebol que procure estar atento aos possíveis eventos históricos de cada estadual. Eles agregam um inegável charme às disputas. Por exemplo: o Rio festeja em 2012 o centenário do Fla x Flu.

E esse fato fica ainda mais interessante se recordarmos que, além de continuarem brigando pela condição de maior vencedor da competição (há poucos anos o Fla ultrapassou o Flu, que liderou o quesito por mais de um século), a história do clássico, que começou com uma grande briga, acaba de registrar outra grande briga. Há cem anos, o Rubro-negro "roubou" quase o time todo do Tricolor para defender suas cores. Hoje, o grande assunto é o "roubo" de Thiago Neves, que deixou o Fla para jogar pelo Flu. "Vingança, cem anos depois", disseram os tricolores mais exaltados.

Além do centenário de um clássico, pode ser que o campeonato do seu estado esteja sendo disputado pela centésima vez ou que um clube esteja naquela conhecida luta por títulos em seu centenário - algo que parece ter se transformado numa espécie de maldição no Brasil.

No entanto, se eu pudesse destacar um motivo capaz de levar os torcedores aos estádios ou aos seus sofás futeboleiros neste fim de semana, apostaria nos novos talentos. Tenho acompanhado os jogos da Copa São Paulo de Juniores, que revelou muitos projetos de craque. Algumas dessas promessas estarão em ação nos estaduais. Olho nelas, porque o nosso futebol precisa desesperadamente de renovação. Mas, morro de medo que esses jovens sejam rapidamente "adestrados" a jogar do jeito que vem atrasando tanto o nosso futebol.