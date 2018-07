Tempo instável preocupa as equipes O delegado de segurança da FIA, Charlie Whiting, vistoria hoje o Autódromo de Interlagos. Ontem as 12 equipes que vão disputar o 40.º GP do Brasil trabalharam na montagem dos boxes e de seus carros, atividade que se estende até hoje. Muitos de seus integrantes olhavam para o céu a fim de tentar compreender o clima de São Paulo. É essa indefinição nas condições do tempo que faz a graça da prova, lembrou Fernando Alonso, da Ferrari, em Abu Dabi.