Temporada começa com mudanças e boas histórias

Burti (Itaipava Racing Team) é contemporâneo de Button, na época reconhecido como bom piloto. "Era bom, mas mais ou menos igual", relembra. "Se algum piloto de ponta da Stock Car tivesse tido a oportunidade, o momento certo e conseguido desenvolver a carreira do jeito certo - o Button tem muito mérito por ter feito tudo isso - acho que existem pilotos aqui na Stock Car com o mesmo nível do Button na Fórmula 3 Inglesa."

Abreu correu três temporadas ao lado de Vettel. Na Fórmula BMW, o alemão foi campeão e ele vice. "Naquele ano eu subi no pódio em 15 corridas e ele, 20." O brasileiro lembra que muito cedo o talento do piloto alemão foi reconhecido. "Ele foi apoiado por grandes marcas desde pequeno. Não tinha uma família com muito poder aquisitivo, mas a Red Bull sempre o apoiou."

Átila (Mobil Super Pioneer) ressalta que Vettel conservou o bom humor dos primeiros anos. As brincadeiras na época eram constantes com o alemão. "A gente tocava o terror."

Protegido. Rocha (BMC Racing) competiu contra Lewis Hamilton no kart na Europa. "Já naquele tempo ele tinha uma estrutura enorme", relembra. "Era um superstar." O brasileiro conta que o prestígio era tanto que em uma ocasião, quando quebrou o braço, uma das corridas foi adiada até que ele fosse autorizado a competir. "Sempre teve muito talento, mas também uma política e um dinheiro muito forte por trás." Tuka lamenta que os brasileiros não tenham o mesmo tratamento. "É complicado conseguir patrocínio porque as provas não aparecem no Brasil."

Se Átila e Vettel contaram com estrutura, o mesmo não aconteceu com Alonso quando disputava a Fórmula 3000. "Ele entrou em uma equipe que não era a melhor, mas uma das grandes", lembra Ricardo Maurício (Eurofarma RC). Começou com resultados modestos, mas teve uma evolução muito rápida e ficou em quarto na primeira temporada. Segundo o brasileiro, o espanhol era determinado. "Era muito na dele, reservado, não tinha muitos amigos."

Segurança.A competição sofreu mudanças profundas em relação a 2011. As mais importantes estão nos carros, que tiveram a segurança reforçada - consequência do acidente fatal no qual Gustavo Sondermann foi vítima no ano passado. Reforços estruturais no chassi, absorvedores de impacto laterais, sistema rápido para saída do piloto, novo para-brisa e "superbanco" foram incorporados aos veículos.

Para melhorar a compreensão do público e atender aos interesses da TV, o sistema de playoff foi abolido, assim como o descarte dos piores resultados e o pit stop obrigatório para abastecimento. A última etapa do ano terá pontuação dobrada - é o ponto mais polêmico - e os pilotos entre os dez primeiros no grid de largada não poderão mexer nos carros entre o treino de classificação e a corrida.