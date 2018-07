Temporada do surfe chega à reta final com Medina na liderança

Fenômeno precoce no surfe, Gabriel Medina pode completar 21 anos, em dezembro, já como campeão mundial. Afinal, o surfista de São Sebastião (SP), criado nas ondas de Maresias, chega à segunda metade da temporada 2014 da ASP (Associação dos Surfistas Profissionais) na liderança do ranking mundial.

O garoto, que já tem no currículo o posto de mais jovem atleta a vencer uma etapa da ASP, quando ainda tinha 15 anos, segue liderando a temporada 2014, agora com 36.150 pontos, uma margem relativamente pequena sobre os australianos Joel Parkinson (34.400) e Mick Fanning (32.650). Só neste ano, já ganhou mais de 250 mil dólares.

No sábado foi encerrada a sexta etapa do Circuito Mundial, chamada J-Bay Open, em Jeffreys Bay, na África do Sul. Os australianos fizeram a decisão, com vitória do atual campeão mundial Fanning, que venceu Parkinson, seu melhor amigo desde a infância, na bateria final.

Medina ficou nas quartas de final, assim como Adriano de Souza, o Mineirinho, e perderia a liderança do ranking se Parkinson terminasse campeão na África do Sul. Entre os oito primeiros colocados na etapa, aliás, três brasileiros e cinco australianos.

Multicampeão do surfe, o norte-americano Kelly Slater é apenas o sexto no ranking, ainda sem ter conquistado títulos na temporada. Mineirinho é sétimo e Miguel Pupo o 17.º. A próxima etapa, no Taiti, em Teahupoo, está prevista para acontecer entre 15 e 26 de agosto. Depois, serão outras quatro etapas: Trestles (Califórnia, EUA), Soorts-Hossegor (França), Peniche (Portugal) e Pipeline (Havaí, EUA).