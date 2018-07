Temporada em jogo para Flamengo e Inter O ano do Flamengo está em jogo. Quando pisar no gramado do estádio Cláudio Moacyr, em Macaé, para enfrentar o Internacional, às 17 h, os jogadores do Rubro-negro carregarão nos ombros a pressão. Contra um adversário direto na luta pela vaga na Libertadores, só a vitória interessa, sob pena de pôr abaixo o planejamento ambicioso traçado no início do ano.