Temporal obriga Indy a cancelar primeira corrida em Toronto

A insistente chuva, que caiu em várias intensidades diferentes durante horas neste sábado no Canadá, obrigou a organização da Fórmula Indy a cancelar a primeira corrida da rodada dupla da etapa de Toronto da categoria. Choveu tanto que três tentativas de largada foram frustradas no circuito de rua local e até o safety car chegou a rodar durante uma volta de apresentação.

A visibilidade ficou muito prejudicada pela chuva e tornou a realização desta primeira prova inviável. Os organizadores chegaram a esperar por quase três horas para uma última tentativa de largada, depois de anunciaram que o total de 90 voltas previstas para esta primeira corrida tinha sido reduzidas para 65. Entretanto, às 19h15 (horário de Brasília), a organização anunciou que as atividades de pista estavam encerradas.

Antes disso acontecer, uma primeira tentativa de largada foi abortada com uma bandeira vermelha após os pilotos realizarem voltas de aquecimento. Já na segunda tentativa, o safety car chegou a rodar em plena reta, pouco antes de o australiano Will Power, da Penske, também rodar. Os organizadores ainda tentaram insistir com uma terceira tentativa, mas um novo temporal desabou após leve trégua e não restou outra opção que não fosse cancelar essa primeira corrida.

A organização da Indy, porém, reagendou a sua programação e o domingo terá duas corridas em um dia só. A primeira foi marcada para as 11h30 (de Brasília), com 75 voltas e largada em movimento, e já a segunda prova começará às 17h15, sendo que o treino de classificação para o grid do dia foi cancelado. Assim, a organização decidiu que a ordem de largada desta segunda corrida será definida pela classificação dos pilotos no campeonato.

Antes de a chuva arruinar a programação do dia em Toronto, o francês Sébastien Bourdais, da KV, cravou a pole da primeira corrida do fim de semana, enquanto Will Power foi o segundo pela Penske. O brasileiro Hélio Castroneves, companheiro de equipe do australiano e atual líder do campeonato, conquistou a terceira posição do grid. Já Tony Kanaan, da Ganassi, foi o sexto mais rápido desta sessão classificatória.