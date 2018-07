'Tenho certeza que nosso time vai entrar muito forte', diz Marcelo Oliveira

CURITIBA - Marcelo Oliveira, técnico do time sensação neste início de temporada, afirma que sua equipe manterá nesta noite, no Pacaembu, a mesma calma que teve para dar uma goleada histórica por 6 a 0 sobre o Palmeiras, há uma semana.

O homem que substituiu Ney Franco no comando da equipe paranaense após a conquista da Série B acredita que seus jogadores "vão entrar muito fortes no jogo" e "com muita vontade de vencer novamente", apesar da enorme vantagem. Antes de deixar Curitiba, Marcelo falou ao Estado.

Depois de aplicar uma goleada por 6 a 0 em casa, como manter a tranquilidade do grupo e os pés no chão?

Temos um exercício diário de conversa, de que não chegamos ainda a esse segundo objetivo (a classificação). Nós encaminhamos de certa forma a classificação e a gente vai lutar muito por ela. Se passarmos pelo Palmeiras, faltarão quatro jogos, e aí aumenta a possibilidade (do título).

Uma vitória tão expressiva não pode atrapalhar o desempenho do time em campo hoje à noite?

Não, eu tenho certeza de que esses jogadores, por tudo que eles construíram até agora, vão entrar muito fortes no jogo. Não temos a ideia de que podemos perder, mas sim de que vamos tentar a vitória. Sabemos que o Palmeiras tem elenco para vencer, tem comando pra isso, mas nós vamos tentar outra vitória.

Com a sequência de 24 vitórias, deve haver muita pressão sobre os atletas. Como todos têm reagido?

No nosso caso, pegamos uma sequência muito boa. Fomos nos fortalecendo e agora não dá mais para olhar pra trás. Vamos buscar sempre a vitória e, naquele dia em que perdermos, tenho a certeza de que vamos estar juntos, sabendo que demos o melhor.

O que essa classificação pode representar para o Estado?

O Paraná é um dos grandes centros do futebol brasileiro e, se tivermos duas equipes crescendo, se classificando, será ótimo. (O Atlético-PR tenta vaga contra o Vasco; os times empataram por 2 a 2 em Curitiba, no jogo de ida). Nós somos do Coritiba e vamos lutar para que o Coritiba alcance seus objetivos.

