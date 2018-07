Roland Garros

PARIS

Em 1997, Thomaz Bellucci tinha 9 anos e acompanhou pela TV na cidade de Tietê, interior de São Paulo, o brasileiro Gustavo Kuerten fazer história ao vencer o Torneio de Roland Garros. Talvez, naquela época, jamais passasse pela cabeça do menino que teria uma chance semelhante a de seu ídolo. Será hoje, às 10 horas de Brasília, quando enfrentará o número dois do mundo e tetracampeão em Paris, o espanhol, Rafael Nadal na quadra principal, a Philippe Chatrier.

A missão do brasileiro é quase impossível, mas ele não perde a esperança. "Não tem o que falar do Nadal, os resultados, principalmente os recentes no saibro, falam por si só. Mas, se eu sacar bem e jogar agressivo, sempre muito focado e concentrado, tenho minhas chances na partida", avisou.

Vai ser um desafio e tanto. Além da expertise do adversário, Bellucci também terá de superar a barreira psicológica de disputar uma partida que deverá ser transmitida para o mundo inteiro. Mas o brasileiro garante que isso não deve abalá-lo. "É uma grande chance para mim e jogo sem pressão. Rafa já ganhou quatro vezes aqui então posso mostrar meu jogo e o que posso fazer diante de um tenista top."

O tenista teve um domingo tranquilo. Depois de eliminar, no sábado, o forte croata Ivan Ljubicic, 14º favorito e 16º do mundo, por 7/6(4), 6/2, 6/4, na terceira rodada, treinou por uma hora e fez mais uma sessão de fisioterapia para recuperação. Depois, tirou o restante do dia para descansar.

Para Nadal, Bellucci é um adversário de alto nível, especialista no saibro, que vem confiante após a vitória sobre Ljubicic e que lhe deu muito trabalho em 2008, na primeira vez que se enfrentaram, também em Roland Garros. Na ocasião, o espanhol acabou vencendo a partida por 3 sets a 0.

Guga. Existe uma chance, muito remota, de Guga acompanhar pelo menos parte da partida de Bellucci. O brasileiro desembarca em Paris hoje às 10h40 de Brasília. Para não criar expectativa, não se compromete a sair do Aeroporto Charles de Gaule diretamente para as quadras.

Amanhã, Guga será homenageado pela Associação de Tenistas Profissionais (ATP). Vai receber o prêmio Philippe Chatrier, o mais importante do tênis internacional, em evento de gala.

Surpresa. A rodada de ontem em Paris foi cheia de surpresas. A maior delas foi a eliminação da americana Vênus Williams pela russa Nadia Petrova por 6/3 e 6/2. Já sua compatriota, Maria Sharapova, não teve a mesma sorte: perdeu para a belga Justine Henin por 6/2, 3/6 e 6/3. Outro favorito que caiu foi o britânico Andy Roddick, que perdeu para o checo Tomas Berdych por 6/4, 7/5 e 6/3.

Mas as zebras param por aí. Em duelo de compatriotas, o suíço Roger Federer fez valer seu favoritismo de número 1 do mundo e derrotou Stanilas Wawrinka por 6/3, 7/6 (7/5) e 6/2.