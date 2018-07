Tenista, Wozniacki participará da Maratona de Nova York

Os organizadores da Maratona de Nova York anunciaram nesta quinta-feira algumas das atrações da tradicional prova, que será realizada no dia 2 de novembro. E entre elas está a participação da tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-líder do ranking da WTA, que dará um tempo nas raquetes para correr no primeiro domingo de novembro pelas ruas da cidade norte-americana.

Campeã do Torneio de Istambul no dia 20 de julho, Wozniacki, de 24 anos, soma 22 títulos na sua carreira e foi a número 1 do mundo por 67 semanas, en 2010 e 2011. Agora, a 13ª colocada no ranking vai participar da primeira maratona da sua carreira.

"Eu mal posso esperar para trocar a minha raquete de tênis por um par de tênis e participar da Maratona de Nova York", disse. "Eu cresci em uma família onde os esportes são uma grande parte de nossas vidas, e aprendi desde cedo a importância de ser ativo", completou a tenista.

Enquanto Wozniacki estará misturada aos corredores anônimos na Maratona de Nova York, Meb Keflezighi vai compor o pelotão de elite da prova. O veterano atleta, de 39 anos, também teve a sua presença confirmada na tradicional corrida nesta quinta-feira.

Meb Keflezighi competirá embalado pela vitória na Maratona de Boston em abril. Em 2009, ele se tornou o primeiro corredor norte-americano a ganhar a Maratona de Nova York desde o triunfo de Alberto Salazar em 1982. Desde então, nenhum competidor dos Estados Unidos venceu a prova. Agora, em 2 de novembro, o medalhista de bronze na maratona da Olimpíada de 2004, tentará repetir o feito de cinco anos atrás.