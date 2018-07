Terceira camisa da equipe terá a cor azul turquesa

Azul turquesa. Esta será a cor do terceiro uniforme do Santos na temporada do centenário do clube. A peça será lançada em março, pela Nike, nova fornecedora de material esportivo. O conselho deliberativo aprovou, na terça-feira, a cor da terceira camisa (250 votos a favor e dois contra).

Lima, o curinga da Vila, que jogou por mais de 10 anos no Santos, é simpático à ideia. "Acho que está dentro das tendências de modernidade. Em um terceiro uniforme não tem problema nenhum", disse, lembrando que na fundação do Santos, no dia 14 de abril, as cores da camisa eram azul, branco e dourado.

Clodoaldo, integrante da seleção tricampeã em 1970 e que só defendeu as cores do Santos, também é favorável à utilização do uniforme azul turquesa. "Os clubes vivem um momento difícil na questão da receita e tudo que for feito no sentido de aumentar a arrecadação é válido."

Já Edu, um dos grandes pontas nas décadas de 1960 e 1970, não viu com bons olhos a escolha. "A princípio não gostei. Sempre gostei de jogar de branco. Lembro que, na minha época, quando aquele esquadrão de negros do ataque do Santos entrava em campo com a roupa branca, os adversário tremiam. Já ganhávamos o jogo aí." Coutinho não quis se manifestar. "Prefiro não falar nada sobre a iniciativa."

Dívida. Os integrantes dos Conselho Deliberativo aprovaram ainda, de forma unânime, um acordo para o pagamento total da dívida com a família do ex-presidente Marcelo Teixeira. O montante girava em torno de R$ 41,5 milhões. O clube conseguiu um abatimento e pagará R$ 34 milhões, parcelados em 72 vezes de R$ 476 mil.