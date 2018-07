Terceira etapa do Circuito Mundial de Surfe começa em Margaret River

Começa nesta terça-feira, com chamada marcada para 20 horas (horário de Brasília), o Margaret River Pro, terceira etapa do Circuito Mundial de Surfe, no sudoeste da Austrália. O evento terá a presença de 12 brasileiros no masculino, pois Miguel Pupo foi convidado para substituir Kelly Slater, que ainda se recupera de lesão. No feminino, o País estará representado por Silvana Lima.

+ Italo Ferreira celebra vitória em Bells Beach

A previsão de ondas para os primeiros dias não é muito animadora, mas o mar deve ficar grande a partir de sexta-feira. Em Margaret River, a bancada de pedra e areia possibilita tubos e boas paredes para manobras. Uma outra característica do local, que fica numa região pouco turística da Austrália, é a presença muitas vezes de tubarões na área de competição.

Italo Ferreira, que venceu a última etapa, está na liderança do campeonato empatado com o australiano Julian Wilson e espera fazer mais uma boa exibição para se manter na frente. Os dois devem usar a lycra amarela, que só é utilizada nas baterias pelos líderes do ranking. Mas Italo sabe que não terá vida fácil, ainda mais porque é uma onda bastante difícil de surfar.

Além dele, competem em Margaret River os brasileiros Gabriel Medina, Adriano de Souza, Filipe Toledo, Tomas Hermes, Michael Rodrigues, Willian Cardoso, Jessé Mendes, Caio Ibelli, Ian Gouveia, Yago Dora e Miguel Pupo, que entrou no evento e fará sua volta à elite após uma temporada irregular no ano passado.

Confira as baterias da 1ª fase em Margaret River:

1ª - Matt Wilkinson (AUS) x Conner Coffin (EUA) x Michael February (AFS)

2ª - Jordy Smith (AFS) x Connor O'Leary (AUS) x Keanu Asing (HAV)

3ª - Owen Wright (AUS) x Tomas Hermes (BRA) x Ian Gouveia (BRA)

4ª - John John Florence (HAV) x Caio Ibelli (BRA) x Miguel Pupo (BRA)

5ª - Gabriel Medina (BRA) x Wade Carmichael (AUS) x Mikey Wright (AUS)

6ª - Julian Wilson (AUS) x Joan Duru (FRA) x a definir

7ª - Filipe Toledo (BRA) x Kanoa Igarashi (JAP) x Yago Dora (BRA)

8ª - Adriano de Souza (BRA) x Griffin Colapinto (EUA) x Willian Cardoso (BRA)

9ª - Adrian Buchan (AUS) x Sebastian Zietz (HAV) x Michael Rodrigues (BRA)

10ª - Italo Ferreira (BRA) x Jeremy Flores (FRA) x Ezekiel Lau (HAV)

11ª - Kolohe Andino (EUA) x Frederico Morais (PRT) x Patrick Gudauskas (EUA)

12ª - Joel Parkinson (AUS) x Michel Bourez (TAH) x Jessé Mendes (BRA)