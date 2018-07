Terezinha e Alan Fonteles são eleitos os melhores paralímpicos de 2012

Depois da campanha histórica na Paralimpíada de Londres, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) premiou na noite desta quarta-feira, em cerimônia no Rio, os melhores atletas do ano. Os dois vencedores da eleição foram Terezinha Guilhermina e Alan Fonteles, ambos do atletismo.

Nos Jogos de Londres, Terezinha conquistou duas medalhas de ouro, nos 100 e 200 metros. Com essa performance, venceu a eleição no voto popular e superou as outras duas finalistas do prêmio de melhor atleta feminina do ano: Shirlene Coelho (atletismo) e Lúcia Teixeira (judô).

Para ganhar a eleição de melhor atleta masculino do ano, Alan contou com a medalha de ouro que conquistou em Londres, ao superar o astro sul-africano Oscar Pistorius na final dos 200 metros. Os outros finalistas do prêmio eram Daniel Dias (natação) e Dirceu Pinto (bocha).

Além de eleger o melhor atleta do ano no masculino e no feminino, ambos por voto popular, o Comitê Paralímpico Brasileiro premiou na noite desta quarta-feira os destaques em cada uma das 20 modalidades existentes no programa da Paralimpíada, escolhidos por um júri especializado.

Em Londres, o Brasil conseguiu a sua melhor participação na história dos Jogos Paralímpicos. A delegação brasileira terminou com 43 medalhas conquistadas, sendo 21 de ouro, 14 de prata e oito de bronze, ficando com o sétimo lugar na classificação geral da competição.