Terremoto assusta jogadores e torcida do Santos no Japão

São Paulo, 14 - Um tremor de magnitude 4,9, com duração de cerca de 10 segundos, registrado em dois pontos do Japão, assustou os jogadores do Santos e a torcida santista nesta quarta-feira, 14.

Segundo informações do site globoesporte.com., um dos terremotos aconteceu a 39 km de Nagoya, por volta das 2 horas (horário de Brasília).

O tremor chegou a chacoalhar o hotel onde a delegação santista está hospedada, aguardando a estreia da equipe no Mundial de Clubes da Fifa, contra o Kashiwa Reysol, do Japão, às 8h30m (horário de Brasília), no estádio de Toyota.

Após o susto, vários torcedores se dirigiram ao saguão do hotel e alguns até chegaram a sair do prédio por alguns instantes. Os japoneses, por sua vez, seguiram normalmente a sua rotina.

Pelo Twitter, o lateral-direito Danilo se divertiu com o fato e até brincou: 'Tremendo, tremendo vai!!!'. De acordo com a gerência do hotel, não houve qualquer tipo de dano à estrutura do prédio.