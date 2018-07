Teste pode fazer Rubinho antecipar estreia na Stock Car

Como parte da preparação para disputar a Corrida do Milhão, Rubinho terá direito a ficar três horas na pista durante o teste desta segunda-feira. Na atividade, ele deverá, inclusive, simular um treino de classificação e uma corrida da Stock. E, dependendo de sua adaptação ao carro, o piloto de 39 anos admite correr já na etapa de domingo, também em Curitiba - depois, o calendário da categoria ainda prevê uma prova em Brasília, no dia 11 de novembro, antes de chegar à última em São Paulo.

"Estou ansioso, mas com os pés no chão. Quero conhecer o carro, ver como me sinto quando estiver lá dentro com as portas fechadas", explicou Rubinho, que fez o acerto com a equipe Medley/Full Time. Ele também contou que não pilota um carro com alavanca de câmbio para trocar marchas, como é o caso da Stock, desde 1992. "Penso sempre nesse treino e, quando estou na sauna em casa, fico até treinando a mudança de marchas. Mas estou controlando bem a ansiedade."

Depois de ficar 19 temporadas na Fórmula 1, Rubinho disputou neste ano a sua primeira na Fórmula Indy, na qual terminou em 10º lugar. O campeonato acabou no dia 15 de setembro, mas ele garante estar em boa forma física para encarar a Stock. "Acho que não terei qualquer problema a esse respeito. Pelo que tenho conversado com os amigos que correm na Stock Car, o que pode preocupar mais é o calor dentro do carro", avisou.