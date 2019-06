Tetracampeão, ciclista Chris Froome sofre lesão e fica fora da Volta da França

Dono de quatro títulos da tradicional Volta da França, o ciclista britânico Chris Froome está fora da edição deste ano da importante competição. O atleta sofreu um forte acidente nesta quarta-feira e não terá condições de participar do evento que terá início no dia 6 de julho.

As primeiras informações sobre a condição física do britânico é de uma forte suspeita de fratura no fêmur, de acordo com o chefe da equipe Team INEOS, Dave Brailsford. Ele foi levado de helicóptero para o hospital, após sofrer a forte batida, contra um miro, a cerca de 60 km/h.

O acidente aconteceu durante uma etapa da competição Criterium du Dauphine, no sudeste da França. Froome perdeu o controle quando contornava uma curva de alta velocidade num trecho de reconhecimento da etapa de 26,1 quilômetros, contra-relógio, nos arredores da cidade de Roanne, na França.

Seria a primeira disputa do tipo que Froome participaria nesta temporada, em um teste importante para a principal competição da temporada. "Foi um acidente muito sério. Com certeza, ele não poderá competir na Volta da França. Vai levar um bom tempo antes que ele possa voltar a correr novamente", disse Brailsford.

Froome buscava o quarto título da competição que é considerada a maior preparação para a tradicional Volta da França. Ele estava na oitava posição geral, a 24 segundos do líder Dylan Teuns, da Bélgica. O britânico foi campeão do Criterium du Dauphine antes de vencer a Volta da França em 2013, 2015 e 2016. Ele também foi campeão da principal competição do mundo em 2017.

Nesta temporada, o ciclista britânico apostava todas as suas fichas na Volta da França. Tanto que até desistiu de participar do Giro d'Italia, onde poderia tentar defender o título obtido no ano passado. A Volta da França será disputada entre 6 e 28 de julho. O galês Geraint Thomas é o atual campeão.