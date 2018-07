Tevez se recupera, treina e deve reforçar o Boca contra o Palmeiras

O Boca Juniors deverá ter um reforço de peso para o confronto diante do Palmeiras, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, pela Libertadores. O atacante Carlitos Tevez se recuperou de lesão, foi relacionado para a partida e deverá ser titular no jogo pela terceira rodada do Grupo H do torneio continental.

Tevez sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha direita e a expectativa era de que fosse desfalque para o jogo no Brasil. Mas a recuperação do atacante aconteceu de forma mais rápida que o esperado, o que o permitiu treinar normalmente nesta segunda e ser relacionado pelo técnico Guillermo Barros Schelotto.

O treinador ainda não informou se Tevez será titular ou reserva, mas a tendência é que o argentino comece o duelo entre os 11. O jogador não atua desde o dia 18 de março e será um reforço importante para o Boca, assim como o meio-campista Pablo Pérez, também recuperado de lesão.

Entre os relacionados para o jogo, destaque também para o lateral-direito Buffarini, ex-São Paulo, e o atacante Ramón Ábila, ex-Cruzeiro. O Palmeiras lidera o Grupo H da Libertadores, com seis pontos após duas partidas, e o Boca aparece em segundo, com quatro.