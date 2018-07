Thiago Braz abre a temporada 2017 sem medo de vaias na França

Ouro no salto com vara no Rio-2016 e alçado a maior nome do atletismo brasileiro na atualidade, Thiago Braz já tem data para estrear na temporada 2017, sua primeira como campeão olímpico. O atleta de Marília (SP) compete no próximo sábado no Meeting de Rouen, na França, realizado em ambiente indoor.

Ali, vai encarar o francês Renaud Lavillenie, recordista mundial indoor. Será um tira-teima entre os dois, que disputaram o ouro olímpico. E também um encontro de Thiago com a torcida francesa, que ficou incomodada com a postura dos torcedores brasileiros que vaiaram Lavillenie no Engenhão.

Thiago e Lavillenie, aliás, poderão também se encontrar de novo uma semana depois, dia 4 de fevereiro, no Meeting de Clermont-Ferrand, organizado pelo francês e pelo ucraniano Sergey Bubka, que é uma lenda na prova e que foi o responsável por aproximar os rivais após a polêmica no Rio.

"Começo de temporada é sempre especial. Estou treinando bem e espero conseguir um bom desempenho. As pessoas têm me perguntado se tenho medo de ser vaiado e digo que não. Não temos nada um contra o outro", afirmou Thiago. "Tenho grande respeito por Renaud. Eu sempre quis ser tão forte como ele", continuou.