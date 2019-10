Thiago Braz e Augusto Dutra disputam final do salto com vara no Mundial

Dois brasileiros vão em busca do pódio nesta terça-feira no Mundial de Atletismo. Thiago Braz e Augusto Dutra são os representantes nacionais na final do salto com vara, que começa às 14h05 (horário de Brasília) e terá 12 competidores. A maior ausência é o francês Renaud Lavillenie, campeão olímpico e recordista mundial, que não se classificou para a decisão.

Thiago Braz conseguiu ir bem na qualificação e avançou na quarta posição. Seu maior salto foi 5,75m, mas agora as marcas são zeradas e ele começará do zero. O atleta vem de uma temporada bastante irregular e ainda não se encontrou desde que foi campeão olímpico nos Jogos do Rio. No ano, sua melhor marca foi 5,92m, bem abaixo dos 6,03m que ele já conseguiu saltar na carreira.

Sobre as eliminatórias, Braz acredita que mostrou parte do seu potencial e que pode melhorar. "Fiz bons saltos, de primeira, mas sempre tem aquele nervosismo com a qualificação. Bom que deu tudo certo e é pensar na final mesmo. A gente quer lutar por medalha, mas tudo depende do que vai acontecer e de como eu vou me sentir. Acho que vai ser uma boa competição", disse.

Augusto Dutra, que assim como Braz é atleta do Clube Pinheiros, passou para a final com a décima posição ao saltar 5,70m. Para chegar ao pódio, ele sabe que terá se se superar, pois tem como melhor marca na carreira 5,82m e seu melhor salto no ano foi de 5,80m. Dutra tem condições de surpreender pelo bom momento que vive, e se fizer isso vai brigar pela medalha.

"A estreia foi boa, faltou um pouquinho ali nas tentativas de 5,75 m, mas os erros que cometi agora vou consertar para a final. Estou numa crescente e o mais importante com constância no resultado", explicou Dutra, que também é de Marília, no interior de São Paulo, mesma cidade que cresceu Thiago Braz.

Os brasileiros sonham com um grande resultado e para isso terão de desbancar o grande favorito na prova. Sam Kendricks, dos Estados Unidos, já marcou 6,06m no salto com vara este ano e essa é sua melhor marca. Na qualificatória, avançou para a final em primeiro lugar e, se mantiver a regularidade e não errar, deve conquistar uma medalha.