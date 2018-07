Thiago Braz fica em 4º no salto com vara em etapa de Xangai da Diamond League

Em prova de alto nível na etapa de Xangai da Diamond League, o brasileiro Thiago Braz não conseguiu passar do quarto lugar na prova de salto com vara. O atual campeão olímpico marcou 5,60 metros, sem alcançar os 5,88 metros do norte-americano Sam Kendricks, vencedor da prova - o atleta dos Estados Unidos foi bronze no Rio-2016.

Recordista mundial, o francês Renaud Lavillenie faturou a medalha de prata, assim como na Olimpíada do Rio de Janeiro. Desta vez, ele registrou 5,83 metros. O canadense Shawnacy Barber, atual campeão mundial, levou o bronze, com 5,60 metros.

Em sua primeira competição ao ar livre na temporada, Thiago Braz iniciou a disputa com o sarrafo a 5,50m com tentativas frustradas. Mesmo assim, superou esta e a marca de 5,60m. Mas, ao tentar saltar 5,70m, falhou nas três tentativas. Assim, ficou distante do 5,86m que já registrou neste ano, em competição indoor, e longe do 6,03m que lhe rendeu o ouro na Olimpíada.

WATCH: @samkendricks cleared 5.88m to get 8 pts on the board in the pole vault today!https://t.co/x7gLHsYCPx — IAAF Diamond League (@Diamond_League) 13 de maio de 2017

Em outra prova tradicional na etapa de Xangai, o chinês Su Bingtian levou o ouro nos 100 metros, com 10s09. O norte-americano Mike Rodgers marcou 10s13 e o marfinense Ben Youssef faturou o bronze com 10s15. Nenhuma das estrelas da prova participaram em Xangai, como Usain Bolt e Justin Gatlin, que desistiu de competir após ir mal em Doha, na etapa anterior da Diamond League.

Também na prova dos 200 metros não houve estrelas na pista. O pódio contou com dois norte-americanos: Noah Lyles (19s90) e LaShawn Merritt (20s27). Merritt, que é especialista nos 400 metros, levou a prata. O britânico Adam Gemili faturou o bronze, com 20s35.

No feminino, a jamaicana Elaine Thompson confirmou o favoritismo nos 100 metros. Campeã olímpica nos 100m e 200m no Rio-2016, ela anotou o tempo de 10s78, deixando para trás a norte-americana Tori Bowie (11s04) e a marfinense Marie Josee Ta Lou (11s07).

Nos 800 metros, o favorito David Rudisha decepcionou ao terminar a prova somente na quarta colocação, com 1min44s70. O queniano, campeão olímpico, ficou a quatro segundos do recorde mundial, do qual é ele mesmo o dono. Sem Rudisha no pódio, o Quênia não se saiu mal na prova. Dominou totalmente o pódio, com Kipyegon Bett (1min44s70), Robert Biwott (1min45s15) e Ferguson Rotich (1min45s17).