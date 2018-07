Thiago Braz fica em 6º em Londres e se classifica para final da Diamond League

Campeão olímpico do salto com vara em 2016, na Olimpíada no Rio, Thiago Braz terminou em sexto lugar na etapa de Londres, na Inglaterra, da Diamond League. O resultado foi suficiente para o brasileiro garantir vaga na etapa final da competição, que é a principal do circuito mundial de atletismo. O evento vai acontecer em Bruxelas, na Bélgica, em 31 de agosto.

O melhor salto de Braz não passou de 5,46m, mas os pontos pelo sexto lugar foram suficientes para ele se incluir entre os 12 atletas que vão disputar a etapa final da Diamond League. Em Londres, quem saiu com a medalha de ouro foi norte-americano Sam Kendricks, com a marca de 5,92m.

O segundo colocado na etapa foi o francês Renaud Lavillenie, rival de Braz na disputa pelo título olímpico em 2016, quando o medalhista de prata se queixou das vaias do público brasileiro para tirar dele a concentração nos saltos. Neste sábado, Lavillenie competiu com a camisa da seleção francesa, campeã do mundo no último domingo, e alcançou a marca de 5m86.

Também neste sábado, o norte-americano Ronnie Baker terminou a prova dos 100m com o tempo de 9s90, o suficiente para ele conquistar a medalha de ouro na etapa. O britânico Zharnel Hughes, com 9s93, e o sul-africano Akani Simbine, com 9s94, completaram o pódio.

A etapa de Londres da Diamond League continua neste domingo e terá dois brasileiros no Estádio Olímpico: Andressa Oliveira de Morais, no lançamento do disco, e Thiago do Rosário André, nos 1.500m.