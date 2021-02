Thiago Braz salta 5,80m e conquista o bronze em evento na Polônia

Campeão olímpico do salto com vara no Rio-2016, Thiago Braz conquistou nesta sexta-feira a medalha de bronze na Orlen Cup-2021. O brasileiro saltou 5,80 metros no evento na cidade de Lodz, na Polônia, um das etapas da série bronze da World Athletics Indoor Tour.

Na Atlas Arena, o americano Sam Kendricks, bicampeão mundial da prova foi o vencedor, com 5,86 metros - ele ainda tentou passar dos 6,02m, sem sucesso. O filipino Ernerst-John Obiena, que treina com Thiago Braz, em Formia, na Itália, ficou em segundo lugar, com a mesma marca do campeão.

O brasileiro passou pela barreira dos 5,40m na primeira tentativa e só na terceira dos 5,60m, algo que se repetiu nos 5,72m. Depois, teve sucesso no segundo salto para 5,80m. Mas falhou nas três tentativas nos 5,86m, deixando a disputa.

Essa foi a segunda competição em pista coberta da temporada do brasileiro, que obteve a sua melhor marca do ano no salto com vara nesta sexta. Na terça-feira, no Liévin Hauts-de-France Pas-de-Calais, na França, Thiago Braz havia ficado em quinto lugar, com 5,60m.

Já qualificado para os Jogos de Tóquio, o brasileiro voltará a competir na próxima quarta-feira, na Copernicus Cup, em Torun, também na Polônia.