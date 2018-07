Thiago é o destaque no Maria Lenk O vice-campeão olímpico Thiago Pereira (prata nos 400m medley em Londres) é o nome mais badalado hoje para o segundo dia do Troféu Maria Lenk de 2013 - o campeonato brasileiro do esporte. Ele vai nadar a prova dos 100m borboleta, depois de decidir que quer apostar nas provas curtas para tentar mais medalhas em 2016. O atleta do Sesi quer analisar seu desempenho de hoje para traçar planos e aperfeiçoá-los. No Rio, ele vai nadar também durante a semana nos 100m livre, nos 400m medley e 200m medley. O Troféu Maria Lenk garante vaga para o Mundial de Esportes Aquáticos de Barcelona, em julho. Ontem, Nicolas de Oliveira obteve índice para o Mundial nos 200m livre e Etiene Medeiros, nos 100m costas.