Thiago Pereira lamenta: 'Não tem nada que eu possa fazer'

Thiago fez 4min14s08, mas ao perder a primeira posição, o ouro ficou com o também brasileiro Brandonn Pierry, que quebrou o recorde mundial júnior com o tempo de 4min14s47. "Não tem nada que eu possa fazer, teimar não adianta. É como no futebol quando o juiz marca um pênalti", lamentou Thiago.

Ele alega que os juízes estão questionando algo muito delicado no momento da virada. "É muito difícil, a mecânica não permite porque você já está com os dois braços na frente. O que pode acontecer é estar um braço em cima e outro em baixo", comentou o atleta, que ainda não sabe se conseguirá reverter a situação.

A comissão técnica da natação brasileira já entrou com recurso e justamente por isso não houve pódio da prova. "O Ricardo (de Moura, chefe de delegação da natação) está lá brigando, agora é esperar", afirmou o atleta, que só foi perceber que foi desclassificado quando estava tentando retomar o ar pelo desgaste na prova.