Thiago Monteiro também sofre, mas Brasil abre 2 a 0 contra o Equador na Davis

Foram mais de três horas de partida e três tie-breaks disputados para que Thiago conseguisse fazer valer seu teórico favoritismo. O número 81 do mundo foi surpreendido no início, mas passou por Quiroz, apenas o 232.º do ranking, por 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 7/6 (7/0), 6/3 e 7/6 (9/7).

Na primeira partida do dia, Bellucci já havia vencido o equatoriano Emilio Gómez por 3 sets a 2, com parciais de 6/2, 6/4, 6/7 (1/7), 4/6 e 6/4, o que coloca o Brasil à frente por 2 a 0 e precisando de somente mais uma vitória nas três partidas restantes para levar a melhor no confronto e garantir o direito de disputar a repescagem do Grupo Mundial.

Nesta sexta, Thiago viu que o confronto não seria fácil logo no primeiro set. Com longas trocas de bolas e sem quebras de nenhum dos lados, a parcial se estendeu até o tie-break. O brasileiro então, abriu ampla vantagem, fez 6 a 2 e teve todas as chances para fechar, mas vacilou e permitiu a virada do equatoriano.

O jogo em nada mudou para o segundo set, e o equilíbrio foi mantido. Thiago não conseguia embalar, enquanto Quiroz se empolgou e, empurrado pela torcida, continuou fazendo frente ao adversário. Novo tie-break e nova vantagem para o brasileiro, que abriu 6 a 0 rapidamente. Desta vez, no entanto, confirmou o triunfo tranquilamente.

O empate serviu para dar confiança para Thiago, que abriu 5 a 2 logo de cara no terceiro set e depois administrou para passar à frente na partida. Mas o equilíbrio logo voltou na quarta parcial. O confronto foi para o tie-break e Quiroz chegou a ter a chance de fechar o set, mas desta vez foi o brasileiro quem virou e confirmou o triunfo.

O Brasil pode fechar a série diante do Equador já neste sábado, com a partida de duplas, na qual o País tem completo favoritismo. Dois dos principais duplistas do mundo, Bruno Soares e Marcelo Melo terão pela frente Gonzalo Escobar e o próprio Quiroz, 211.º e 256.º do ranking de duplas, respectivamente.