Thiago Paulino abre Open com recorde mundial no lançamento de disco

Na abertura do Open Internacional Loterias Caixa de Atletismo e Natação, Thiago Paulino quebrou o recorde mundial do lançamento de disco (classe F57). Nesta sexta-feira, o paulista registrou a marca de 48,04 m e atingiu o índice A, garantindo vaga para o Mundial de Atletismo Paralímpico, em julho, em Londres.

"Estou muito feliz porque trabalhei bastante para este resultado. Fiquei um pouco frustrado por não conseguir uma medalha no Rio, no arremesso de peso, mas já comecei logo em seguida a preparação para o lançamento de disco. Conseguir este resultado logo na primeira competição do ano leva a minha confiança lá em cima para ir muito bem no Mundial também", disse o lançador, que detinha o antigo recorde (47,68 m).

Em 2010, Thiago teve de amputar a perna esquerda abaixo do joelho devido a um acidente de moto. No ano passado, ele ficou com a quinta colocação no arremesso de peso F57 nos Jogos Paralímpicos do Rio. O lançamento de disco não fez parte do programa da competição.

Quem também se garantiu no Mundial de Londres foi Renata Bazone. A meio-fundista da classe T11 (cegos totais) classificou-se nos 800m com o tempo de 2min31s22 - mais de um segundo abaixo do índice estabelecido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (2min32s40). A competição de atletismo continua na tarde desta sexta-feira. A natação terá sua primeira sessão a partir de 15h30.