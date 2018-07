Thiago perde patrocínio corintiano

Pelo 14.º ano, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) entregou o Prêmio Brasil Olímpico, ontem à noite, em luxuosa festa no Theatro Municipal do Rio. A cerimônia, com o tema "Rio - A vez de todos", em alusão aos Jogos Olímpicos de 2016, premiou os destaques individuais de 43 modalidades, e os Atletas do Ano, masculino e feminino.

Thiago Pereira, eleito o melhor atleta de natação de 2012, revelou que não terá mais o patrocínio do Corinthians no próximo ano. "O contrato não vai ser renovado. Fiquei sabendo há uma semana. Mesmo assim torci pelo time no Mundial de Clubes e fiquei feliz pela vitória na competição", disse.

Ele acha que o clube não renovou por um "motivo grande", pois Thiago fez uma ótima temporada e, nos Jogos de Londres, conquistou a medalha de prata nos 400m medley, deixando para trás o favorito Michael Phelps. "Eles estavam em uma correria por causa do Mundial. Mas não quero falar sobre isso agora. O sentimento é de dever cumprido e queria agradecer à diretoria que me apoiou este ano e à torcida", continuou.

O nadador não sabe se outros atletas da natação do Corinthians também ficarão sem o apoio na próxima temporada, mas já está pensando em seu futuro nas piscinas e garante que não vai sair do País. "Estou analisando propostas de outros clubes, mas o que está definido é que vou continuar treinando em São Paulo com o Pro 16 (grupo de elite de nadadores)."

Comandante. Entre outros homenageados no evento, a festa consagrou José Roberto Guimarães, que assim como em 2008 foi eleito o melhor técnico em esportes coletivos. Único brasileiro a ganhar três vezes a medalha de ouro olímpica, ele considerou o título em Londres, com a seleção feminina de vôlei, o mais difícil. "Ganhar os Jogos Olímpicos é muito difícil. Mas se manter no topo é ainda mais."

Treinador há 14 anos do medalhista de ouro nas argolas Arthur Zanetti, Marcos Goto venceu o prêmio de melhor técnico em esporte individual. "É um reconhecimento ao meu trabalho e de todo o meu grupo, que trabalha duro em São Caetano do Sul", disse Goto.

Em Londres, ele pediu a Zanetti para fazer uma série "mais fraca" nas eliminatórias. Não queria o brasileiro em primeiro; assim, o ginasta teria de abrir as apresentações da final e poderia "sofrer" com o critério elevado dos juízes. Zanetti voltou como uma das grandes surpresas brasileira nos Jogos Olímpicos.

Para Goto, o próximo ciclo olímpico será mais difícil. "Os próximos Jogos serão no Rio, ele (Zanetti) agora é o campeão olímpico, vai ser muito mais visado", disse o treinador, que já mostrou preocupação com a preparação para 2016. "Não se forma uma equipe campeã em quatro anos. Não vai surgir nenhum garoto de 12 anos daqui até lá."

Cestinha. Medalhista de prata nos Jogos de Atlanta, em 1996, e atual diretora de seleções femininas na Confederação Brasileira de Basquete, Hortência Marcari foi homenageada com o troféu Adhemar Ferreira da Silva (primeiro bicampeão olímpico do País, no salto triplo). "Já recebi inúmeras homenagens e prêmios internacionais. Mas esta é a primeira vez que sou premiada individualmente no meu país", disse a maior pontuadora da seleção feminina.

No ano passado, o troféu foi concedido ao ex-jogador de vôlei Bernard Rajzman, presidente da Comissão de Atletas do COB, que foi chefe da delegação brasileira em Londres. Em 2008, João Havelange recebeu o troféu Adhemar. No ano anterior, havia vencido o eterno vice-presidente de Carlos Arthur Nuzman no COB, André Gustavo Richer.

Apesar de ter voltado de Londres com o pífio resultado de nenhuma medalha conquistada, a Confederação Brasileira de Atletismo - uma das que mais recebem investimentos públicos - foi homenageada com o troféu COI - Esporte e Desenvolvimento Sustentável.