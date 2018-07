Thiago Pereira conquista mais um ouro em Cingapura

No sábado, o brasileiro já havia vencido as provas dos 200 metros borboleta, 100 metros medley e 400 metros medley - os outros sete ouros foram conquistados nas duas etapas iniciais da Copa do Mundo, no Rio de Janeiro e em Pequim. Agora, ele tenta manter o bom desempenho em Tóquio, nos dias 20 e 21 de outubro.

Para garantir mais um ouro neste domingo, Thiago Pereira dominou os 200 metros medley e fechou com o tempo de 1m53s45. A segunda posição ficou com o sul-africano Darian Townsend (1m54s58), enquanto o canadense Brian Johns foi o bronze (1m55s67).

Outro ouro brasileiro neste domingo veio com Lucas Kanieski, ganhador dos 1500 metros livre com o tempo de 14m45s65. A marca ainda lhe valeu o novo recorde sul-americano, que pertencia anteriormente a Matheus Ribeiro (14m48s62).