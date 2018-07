Thiago Pereira conquista ouro e prata na etapa de Berlim

O brasileiro Thiago Pereira manteve o embalo na Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros), ao conquistar duas medalhas na abertura da quinta etapa do circuito, neste sábado, em Berlim, na Alemanha. Ele ganhou ouro nos 400 metros medley e foi prata nos 100 metros medley, aumentando sua vantagem na liderança do ranking da competição.

Agora, Thiago Pereira já soma 14 medalhas de ouro e duas de prata ao longo da competição, contando também as etapas do Brasil, China, Cingapura e Japão. Assim, ele segue como favorito a conquistar o título simbólico de "Rei da Copa do Mundo", dado ao nadador que conseguir os melhores resultados do circuito - depois de Berlim, haverá disputa em Moscou e Estocolmo.

Neste sábado, ele conquistou a medalha de ouro nos 400 metros medley com a marca de 4min02s83. "Construí a vitória desde o começo e consegui marcar um bom tempo", comemorou o brasileiro. Ele ainda caiu na piscina para ganhar a prata nos 100 metros medley, prova em que cravou 52s59 e foi superado apenas pelo alemão Markus Deibler (52s17).

"Estou focado para conquistar bons resultados nesta etapa e fui bem nas provas deste sábado", avaliou Thiago Pereira, que volta a nadar neste domingo, no encerramento da competição em Berlim, quando disputa os 200 metros medley. "A etapa aqui é muito forte e isso motiva ainda mais para buscar bons resultados", completou o nadador brasileiro.