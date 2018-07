Thiago Pereira descarta nadar no Mundial os 400m Medley

SÃO PAULO - Thiago Pereira confirmou nesta quinta-feira que não pretende disputar a prova na qual se sagrou vice-campeão olímpico no ano passado, os 400m medley, no Mundial de Esportes Aquáticos, que começa nesta sexta-feira, em Barcelona.

Pouco tempo depois da Olimpíada, Thiago já havia declarado que pretendia ficar um tempo sem nadar a prova, que o desgasta muito - ele já chegou a vomitar devido ao esforço.

O norte-americano Ryan Lochte e o húngaro Laszlo Cseh também não vão nadar os 400m medley em Barcelona, mas nem mesmo o caminho teoricamente facilitado para o ouro o convenceu a incluir a prova em sua programação.

"Os 400m medley, posso dizer com todas as letras, é a prova mais difícil da natação. E eu já tive a oportunidade de nadar todas. Este ano foi atípico e não pude fazer toda a preparação".

Thiago se casou no início do ano e só conseguiu assinar contrato com um novo clube, o Sesi, em março, depois de ser dispensado do Corinthians.

De qualquer maneira, Thiago pode mudar de ideia na última hora e disputar os 400m medley, que estão programados para o último dia do Mundial, porque tem o índice.

A novidade no calendário de Thiago são os 100m borboleta, prova que vai trabalhar para 2016. Ele também vai participar do 4x100m medley.