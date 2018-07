Thiago Pereira é bronze no Maria Lenk e se garante em mais duas provas no Pan

Thiago não participou da final porque só pode competir em quatro provas no Maria Lenk, que vale como Campeonato Brasileiro. Ele nadou pela manhã em observação e fez índice para o Mundial da Kazan (Rússia). Nas eliminatórias, Felipe França também ficou abaixo dos 2min11s66 exigidos, mas tem só o terceiro melhor tempo do país.

Assim, o medalhista olímpico terá a companhia nos 200m peito, em Kazan, do corintiano Thiago Simon, que venceu o Maria Lenk com 2min11s79, mas já havia feito índice para a prova no Torneio Open, no ano passado. O garoto Andreas Mickosz, de apenas 18 anos, e Felipe França, ambos do Corinthians, completaram o pódio.

Thiago Pereira só nadou uma final nesta tarde no Fluminense, terminando em terceiro nos 100 metros borboleta, prova em que ele também estará no Mundial, tendo feito o índice no Open. A vitória no Maria Lenk ficou com o corintiano Arthur Mendes, com 52s33, baixando em dois centésimos o tempo da manhã. Nos dois casos, passou por pouco o índice para Kazan, de 52s36. Em segundo ficou Henrique de Souza, do Minas, com 52s53, sem índice.

Os resultados desta terça-feira garantiram Thiago nos 200m peito e nos 100m borboleta no Pan de Toronto porque em ambas as provas ele tem um dos dois melhores tempos do País. Assim, tem a prioridade (junto com Thiago Simon e Arthur Mendes, respectivamente) para nadá-las em Toronto. A convocação será feita pela CBDA depois de um congresso técnico.

FEMININO - Entre as mulheres, Daynara de Paula (Sesi) e Daiene Dias (Minas) serão as representantes do Brasil nos 100m borboleta em Kazan. Etiene Medeiros, que nadou em observação pela manhã, até fez o índice para o Mundial, mas foi mais lenta que as duas rivais, que são especialistas na distância e haviam feito índice no Open.

O título do Maria Lenk ficou com Daynara de Paula, que completou a prova em 58s82, contra 59s80 da corintiana Bruna Lemos e 1min00s28 de Daiene Dias. Com os 59s36 do Open, Daynara foi a mais rápida das seletivas e terá a preferência por nadar borboleta no revezamento 4x100m medley.

Nos 200m peito, se a prova masculina teve três índices, no feminino o nado peito segue sendo o estilo menos desenvolvido. O Troféu Maria Lenk, que vale como Campeonato Brasileiro Absoluto, teve duas argentinas com ouro e prata: Julia Sebastian (Unisanta) e Macarena Ceballos (Minas). A melhor brasileira foi Pamela Alencar, do Corinthians, com 2min30s31, a mais de três segundos do índice.