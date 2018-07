Thiago Pereira e Daynara faturam índice para Mundial

Thiago Pereira e Daynara de Paula brilharam na prova dos 100 metros borboleta nesta quinta-feira no Torneio Open de natação, disputado nas piscinas do Botafogo, e garantiram seus lugares no Mundial de Kazan, na Rússia. Os dois obtiveram o índice para competir em solo russo em 2015, no maior evento da natação antes dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

Pereira faturou a medalha de ouro com o tempo de 52s27, abaixo do índice exigido para se classificar ao Mundial. Nicholas Santos e Lucas Salatta, ambos empatados com 52s85, dividiram a prata - não houve medalhista de bronze por causa da igualdade.

No feminino, Daynara de Paula levou a melhor, com 58s36, e assegurando o índice. A prata ficou com Daiene Dias, que já havia obtido a classificação para Kazan nas provas do Campeonato Brasileiro Sênior - competição paralela ao Torneio Open. Agora ela registrou 59s33. Dandara Antonio, sem índice, ficou com o bronze, com 59s63.

Com estes resultados, a equipe brasileira já tem garantidos nadadores em dez provas do Mundial a ser disputado em julho do ano que vem. Uma das atletas asseguradas na competição é a veterana Joanna Maranhão. Depois de vencer pela manhã, com direito a índice, os 400 metros medley, ela repetiu a dose nesta tarde, com tempo ainda melhor: 4min41s00.

Outro destaque do dia foi Cesar Cielo. Sob sua liderança, o Minas venceu o revezamento 4x50 metros livre masculino, com o tempo de 1min27s54. O Pinheiros levou a prata, com 1min27s58, e o Corinthians ficou com o bronze, com 1min32s00. Cielo marcou o tempo de 21s60, que é índice para os 50m livre, mas a marca só é válida se ele não nadar a prova individual.

Cielo já deixou claro que vai nadar a prova mais rápida da natação na piscina do Botafogo. "Eu estava tentando antecipar as minhas férias, mas não fiquei muito satisfeito com esses 21s60. Vou ter de adiar as minhas férias para depois de sábado. Se eu tivesse feito 21s50, estaria mais satisfeito", declarou Cielo, que já tem índices para as provas de 50m borboleta e 100m livre.

No revezamento feminino, o Sesi venceu contando com a participação decisiva de Etiene Medeiros, campeã e recordista mundial em Doha, há cerca de 10 dias. Com o tempo de 1min41s67, o Sesi levou o ouro, à frente do 1min42s68s do Minas e do 1min42s78 do Pinheiros. Lorrane Ferreira, que abriu o revezamento para o Minas, obteve o índice, com 25s20, mas ainda vai decidir se disputará prova individual para confirmar a classificação, assim como Cielo.