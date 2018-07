Thiago Pereira e Michael Phelps vão se enfrentar em Charlotte

CHARLOTTE - Thiago Pereira já disse inúmeras vezes que tem Michael Phelps como referência no esporte. E o brasileiro vai poder reencontrar o maior medalhista olímpico de todos os tempos na próxima sexta-feira. Os dois estão inscritos para disputar o Grand Prix de Charlotte, nos Estados Unidos, e vão se enfrentar em duas provas.

Neste domingo foi divulgada a lista de inscritos para cada prova no GP, mas ainda não está definido o balizamento. Phelps e Thiago nadam na primeira disputa em Charlotte, dos 200 metros livre, na sexta-feira. No mesmo dia, participam também dos 100 metros borboleta.

Nos 200m, terão como adversários nomes como o francês Yannick Agnel e o norte-americano Ryan Lochte. Thiago foi balizado com o 18.º melhor tempo. Na prova de borboleta, o brasileiro e Phelps vão reencontrar Lochte, herdeiro do posto de maior nadador da atualidade.

No total, Thiago Pereira vai nadar seis provas em três dias, participando também dos 200m borboleta, dos 200m peito, dos 200m medley e dos 100m livre. Nesta prova, terá a concorrência de Bruno Fratus, que agora treina e compete pelo clube de Auburn. O velocista irá ainda irá enfrentar Anthony Ervin e Cullen Jones nos 50m livre. O brasileiro tem o segundo melhor tempo do mundo no ano.

Michael Phelps, aposentado da natação ao fim dos Jogos de Londres, em 2012, voltou às competições no mês passado, tendo participado do GP de Mesa. Em Charlotte, porém, é disputado o mais importante dos Grand Prix norte-americanos.