Thiago Pereira é ouro nos 200 metros medley em Roma

Com essa marca, Thiago Pereira quebrou o recorde do campeonato, mas não conseguiu ser mais rápido do que no Troféu Maria Lenk, em abril, quando registrou 1min57s11. O nadador brasileiro superou o japonês Kesuke Hagino, que ficou em segundo ligar com 1min59s11, e o sul-africano Chad Le Clos, que completou o pódio com 2min00s03.

"Queria ter feito um tempo mais baixo, mas estamos caminhando de acordo com o planejado. Ainda estamos na fase de polimento e por isso sei que posso melhorar. Foi o meu último teste antes da tão esperada Olimpíada e a competição serviu para avaliar melhor a minha condição física e técnica. Agora é acertar os últimos detalhes", disse.

O Brasil conquistou outra medalha neste sábado no último dia do Trofeo Settecolli. Leonardo de Deus garantiu o bronze ao terminar a prova dos 200 metros costas na terceira colocação, com 1min58s79. O japonês Ryosuke Irie conquistou a medalha de ouro com o tempo de 1min55s05, e o polonês Radoslaw Kawecki, com 1min57s62, ficou em segundo lugar.

Cesar Cielo, que faturou o ouro nos 50 metros na quinta-feira, participou neste sábado apenas da final B dos 100 metros após não conseguir a classificação para a disputa de medalha no Trofeo Settecolli, já que ficou em 13º lugar nas eliminatórias. A prova foi vencida pelo holandês Sebastiean Verschuren, com 49s09. O cubano Hanser Garcia ficou com a prata ao ser apenas 0s01 mais lento do que o vencedor(49s10). Já o francês Fabien Gilot (49s12) terminou na terceira posição.

Na final B, Cielo terminou em segundo lugar, com o tempo de 49s07, atrás do francês Gregory Mallet, com 48s96, com um tempo melhor, portanto, que o do medalhista de ouro dos 100 metros livre em Roma. Já Nicolas de Oliveira terminou a final B na última posição, com 50s31.