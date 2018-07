Thiago Pereira falha em último teste antes da Olimpíada

Thiago Pereira só passou entre os três primeiros nos primeiros 100 metros. Depois, variou entre o quarto e o quinto lugares até completar os 400m em 4min16s69, atrás do italiano Luca Marin, do japonês Kosuke Hagino, do também italiano Federico Turrini e do sul-africano Chad Le Clos.

Pela manhã, nas eliminatórias, Pereira havia ido ainda pior, passando à final com o sexto tempo: 4min25s04. Assim, o brasileiro vai chegar a Londres fora do grupo dos 10 melhores do mundo. Atualmente ele tem apenas o 11.º lugar do ranking mundial, com 4min13s48, tempo que fez no Maria Lenk.

Nos 200m borboleta, Leonardo de Deus, outro brasileiro que vai a Londres, também decepcionou. Ele disputou a final A em Roma, mas acabou apenas no oitavo lugar, com 2min00s21. Leonardo é o oitavo do ranking mundial da prova, com 1min55s70.

Outro brasileiro que compete em Roma é Cesar Cielo, que, assim como Thiago e Leonardo, é da equipe PRO-2016. O campeão olímpico venceu os 50m livre na quinta e volta à piscina do Foro Itálico neste sábado, para nadar os 100m livre.