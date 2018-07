Thiago Pereira fatura duas medalhas de ouro na China

A natação brasileira faturou seis medalhas no primeiro dia da etapa de Pequim da Copa do Mundo de Natação em piscina curta com destaque para Thiago Pereira, que faturou duas medalhas de ouro nesta terça-feira. A outra vitória do País na China foi conquistada por Guilherme Guido.

Thiago Pereira venceu os 400 metros medley com o tempo de 4min14s03, seguido por Xiang Li (4min15s52) e Feilian Mao (4min19s00). Ele também faturou o ouro nos 200 metros borboleta, com 1min56s21 e teve a companhia de Frederico Casto no pódio. O também brasileiro terminou em segundo lugar, com 1min58s20, à frente de Fu Yanging (1min58s79).

Guilherme conquistou a medalha de ouro nos 100 metros costas, com o tempo de 50s90, em uma disputada acirrada com o norte-americano Peter Marshall (50s97). O pódio foi completado pelo russo Arkady Vyatchanin (51s40). E Henrique Barbosa foi terceiro colocado nos 50 metros peito (27s10) e nos 200 metros peito (2min06s19).