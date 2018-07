Thiago Pereira fatura mais um ouro em Pequim

A natação brasileira encerrou sua participação na segunda etapa da Copa do Mundo em piscina curta (25 metros), realizada em Pequim, com mais duas medalhas. O destaque foi Thiago Pereira, que faturou mais uma medalha de ouro e deixou a China com três triunfos. A outra medalha, de prata, foi conquistada por Guilherme Guido.

Thiago Pereira venceu a final dos 200 metros medley com o tempo de 1min54s21, em uma disputa acirrada com o sul-africano Darian Townsend (1min54s26). O chinês Yunkun Huang (1m59s30) completou o pódio. Já Guilherme ficou na segunda colocação nos 50 metros costas, com o tempo de 23s51. A prova foi vencida pelo norte-americano Peter Marshall (23s38).

Com os resultados desta quarta-feira, o Brasil terminou a sua participação na etapa de Pequim da Copa do Mundo de Natação com oito medalhas, sendo quatro de ouro, duas de prata e duas de bronze. A próxima etapa será em Cingapura nos dias 16 e 17 de outubro, com Thiago Pereira, Lucas Kanieski, João Luiz Gomes Junior e Tatiana Lemos Barbosa como representantes brasileiros.