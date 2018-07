Thiago Pereira fica sem medalha em torneio na Itália

ROMA - A seleção brasileira masculina de natação, desfalcada de alguns nomes, principalmente Cesar Cielo, não conseguiu nenhuma medalha no primeiro dia de disputas do tradicional Troféu Sette Colli, em Roma, nesta quinta-feira. Thiago Pereira foi o melhor dentre os brasileiros, com um sexto lugar nos 100m borboleta, prova à qual ele começou a focar apenas neste anos.

Outro brasileiro que conquistou um sexto lugar foi Daniel Orzechowski, nos 50m costas (25s45). Já Henrique Rodrigues, também nos 100m borboleta (53s95), e Nicholas Santos, nos 50m livre (23s28), terminaram na oitava colocação. O curioso é que Nicholas, que está classificado para nadar os 50m borboleta no Mundial de Barcelona, nadou os 50m livre em Roma não no nado crawl, mas no borboleta, o que é permitido.

"Para este momento de preparação, o resultado foi o esperado. A equipe está bem e este é o momento de se acertar os detalhes e testar a preparação. Nicholas quis simular os 50m borboleta, prova em que está classificado para o Mundial, nos diversos momentos, eliminatórias e finais", explicou Ricardo Moura, chefe da delegação brasileira.

Os outros brasileiros em ação neste primeiro dia foram Vinícius Waked, 32.º nos 50m livre (23s49), Leonardo de Deus, 20.º nos 100m borboleta (54s99). e João Gomes Junior, 17.º nos 100m peito (1m03s47). Cesar Cielo e Felipe Lima desfalcaram a seleção, assim como Marcelo Chieriguini, este por estar febril.