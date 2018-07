Thiago Pereira interrompe sequência dourada e leva prata

Thiago Pereira não conseguiu manter a sua incrível sequência de vitórias na Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros). Depois de ter conquistado 13 medalhas de ouro seguidas, o brasileiro ganhou a prata na prova dos 200 metros medley, nesta quinta-feira, no encerramento da etapa japonesa, disputada em Tóquio.

Nas três primeiras etapas da Copa do Mundo, Thiago Pereira ganhou quatro medalhas de ouro no Brasil, três em Pequim e quatro em Cingapura. Já em Tóquio, ele abriu a competição, na quarta-feira, com mais dois títulos: 100 metros medley e 400 metros medley. Nesta quinta, porém, não conseguiu manter a excelente média, ficando com a prata.

Na final dos 200 metros medley, Thiago Pereira fez o tempo de 1min54s82 e acabou sendo superado pelo austríaco Markus Rogan, que conquistou o ouro com 1min53s85. Enquanto isso, o sul-africano Darian Townsend levou o bronze (1min55s21). O brasileiro Henrique Rodrigues também disputou a prova, mas ficou em quinto lugar (1min56s56).

"Desta vez, não deu para ganhar, mas tive um bom desempenho nesses dois últimos dias. Estou feliz com os dois ouros e a prata", afirmou Thiago Pereira, ao fazer um balanço da competição em Tóquio. Em busca do título simbólico de "rei da Copa do Mundo", ele se prepara agora para disputar as três últimas etapas do calendário.

"Agora, vou descansar alguns dias, para chegar melhor preparado para a fase europeia", afirmou Thiago Pereira. A próxima etapa será disputada na Alemanha, nos dias 30 e 31 de outubro. Depois, a Copa do Mundo passa pela Rússia e pela Suécia. "Espero manter o mesmo aproveitamento que tive até o momento nas provas da Europa."