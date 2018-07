Thiago Pereira lidera grupo de 27 brasileiros em GP nos EUA

O principal nome da delegação, entretanto, é Thiago Pereira, que vai nadar cinco provas: 200m e 400m medley, 100m borboleta, 100m costas e 200m peito. "A contagem regressiva para o Pan já começou e o evento em Santa Clara é mais uma oportunidade para ganhar ritmo de competição", diz o medalhista olímpico, que nada os 100m borboleta e os 400m medley nesta sexta-feira. A maior expectativa, entretanto, é pelos 200m medley, domingo, quando o brasileiro deverá ser o principal rival de Michael Phelps.

Nas provas de velocidade, estão em Santa Clara a maior parte dos favoritos a fazer final no Mundial de Kazan, em agosto: o russo Vladimir Morozov, os norte-americanos Nathan Adrian, Michael Phelps e Anthony Ervin e uma legião brasileira: Fratus, Chierighini, João de Lucca, Nicolas Oliveira e Henrique Martins.

Felipe Lima é favorito ao ouro nos 50m e nos 100m peito, e deve nadar também os 200m. Já Etiene Medeiros, campeã mundial em piscina curta, vai enfrentar uma legião de estrelas nos 50m costas: Missy Franklin, Katinka Hosszu e Nathalie Coughlin. A húngara, aliás, está inscrita em absolutamente todas as provas. Katie Ledecky e Ryan Lochte não competem em Santa Clara.

A legião brasileira ainda tem, entre outros: Daiane Becker, Bruna Primati, Jessica Cavalheiro, Giovanna Diamante, Daynara de Paula, Miguel Valente, Kaio Márcio, Arthur Mendes e Lucas Kanieski.

PAULISTA - Ainda antes do Pan, boa parte da seleção que vai a Toronto participa do Campeonato Paulista de Inverno, entre 26 e 28 de junho, em Santos. Larissa Martins Oliveira, Leonardo de Deus, Brandonn Pierry Almeida, Felipe França e Etiene Medeiros, Daynara de Paula e Ana Marcela Cunha estão entre os inscritos.

MARATONAS AQUÁTICAS - Neste sábado acontece a etapa da Hungria da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas. O Brasil estará representando por seis atletas, com destaque para Ana Marcela Cunha, Diogo Villarinho e Samuel de Bona. Allan do Carmo, Poliana Okimoto e Victor Colonese estão treinando na altitude de La Loma, no México, e competem na semana que vem em Portugal.