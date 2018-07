Thiago Pereira mantém o foco na Copa do Mundo

Depois de conquistar 13 medalhas de ouro e uma de prata nas quatro primeiras etapas da Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros), o brasileiro Thiago Pereira se prepara para encarar a próxima disputa, neste fim de semana, em Berlim, na Alemanha. E, mesmo com o intervalo maior entre as competições, ele garante manter o foco na luta pelo título simbólico de "Rei da Copa do Mundo".

Por conta de sua performance até agora, Thiago Pereira já somou 86 pontos, liderando o ranking de nadadores da Copa do Mundo. O segundo colocado é o sul-africano Darian Townsend, que está com 43. Assim, o brasileiro só precisa manter o ritmo nas três etapas restantes para ser o "Rei da Copa do Mundo" - depois de Berlim, ainda haverá disputa em Moscou (Rússia) e em Estocolmo (Suécia).

"Estou focado em buscar esse título, mas ainda faltam três etapas, que serão decisivas, principalmente a última", afirmou Thiago Pereira, lembrando que a disputa em Estocolmo, nos dias 6 e 7 de novembro, dará pontuação dobrada aos participantes. "Estou muito satisfeito com meu desempenho até o momento e quero manter essa média de bons resultados", completou o nadador brasileiro.