Thiago Pereira mostra confiança para final no Mundial

BARCELONA - Thiago Pereira garantiu nesta quarta-feira a sua presença na final dos 200 metros medley e, assim, vai disputar nesta quinta uma medalha no Mundial de Esportes Aquáticos, em Barcelona, na Espanha. Dizendo viver "a melhor fase da carreira", o nadador brasileiro mostra confiança de que pode subir ao pódio.

Nas semifinais desta quarta-feira, Thiago Pereira avançou com o quarto melhor tempo dos 200 metros medley, ao fazer 1min57s52, ficando atrás do norte-americano Ryan Lochte, do japonês Kosuke Hagino e do húngaro Laszlo Cseh. "Foi bom", avaliou o brasileiro, após garantir vaga na final.

"Me sinto na melhor fase da minha carreira. Mas uma medalha no Mundial de longa (tem apenas no Mundial de piscina curta) está faltando para mim e quero conseguir isso também", afirmou Thiago Pereira, que conquistou a prata na prova dos 400 metros medley na Olimpíada de Londres, no ano passado.

Em Barcelona, Thiago Pereira decidiu priorizar os 200 metros medley, sua prova favorita. "Não consegui ter a mesma preparação que tive para a Olimpíada. Fiquei sem clube, casei, tive lesão no quadril. Isso tudo me levou a optar por deixar de lado os 400m, que é uma prova mais pesada", explicou.

Assim, ele espera conseguir a medalha nos 200 metros medley. "Me senti bem na água e não queimei tudo o que tinha, mas nadei forte. Me deu uma confiança muito maior e vamos ver o que vai dar amanhã (quinta-feira). Tenho muito o que dar ainda nesta prova", avisou Thiago Pereira.